Plus Rheinland-Pfalz Amphetaminlabor Neuwied: Mehr als acht Tonnen Synthese-Abfälle sichergestellt Von Johannes Mario Löhr i Eine Probe mit Amphetamin liegt im Landeskriminalamt (LKA) in Mainz auf einem Labor-Tisch (Archivbild). Im Dezernat Chemie des LKA werden im Jahr tausende Drogenfunde analysiert. Foto: Fredrik von Erichsen/picture alliance / dpa Zwei Chemie-Experten vom LKA Mainz und vom BKA Wiesbaden haben im Prozess um ein in Neuwied ausgehobenes Amphetaminlabor als Sachverständige im Koblenzer Landgericht ausgesagt. In der Bundesrepublik seien noch nicht viele Labore dieser Größenordnung ausgehoben worden, hieß es. Lesezeit: 2 Minuten

Am Koblenzer Landgericht müssen sich seit geraumer Zeit drei Männer im Alter von 48, 36 und 21 Jahren verantworten - es geht um Drogen. In dem Prozess dreht sich alles um ein im Oktober 2023 in Neuwied ausgehobenes Amphetaminlabor. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Koblenz und der Staatsanwaltschaft Koblenz ...