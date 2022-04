Der Chef der grünen Landtagsfraktion, Bernhard Braun, bleibt stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe des Landtags. Freiwillig will er nicht weichen. Und: Die Reihen der Regierungskoalition sind geschlossen. Damit ist der Ausschlussantrag der Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler am Freitag in nicht öffentlicher Sitzung ins Leere gelaufen.