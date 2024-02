Plus Rheinland-Pfalz Alternatives Karnevalsprogramm: Touristiker geben Tipps für mehr Ruhe und weniger Helau Sie wollen an einen Ort mit mehr Ruhe und weniger Helau? Zugegeben, das ist nicht einfach in der närrischen Hochzeit. Doch es ist nicht unmöglich, solche Orte in unserer Region zu finden. Die RZ hat bei Rheinland-Pfalz Tourismus nachgefragt – und vier Tipps für ein Alternativprogramm zu Karneval bekommen. Von Cordula Sailer-Röttgers

Der Karneval im Land geht am Schwerdonnerstag in die heiße Phase über. Während die einen von den Olau-, Helau- oder Alaaf-Rufen, der fröhlichen Stimmung und den bunten Kostümen nicht genug bekommen können, sehnt sich so mancher nach etwas mehr Ruhe. Doch wo ist diese in der närrischen Zeit zu finden? ...