Bad Ems

Am Abend des 8. Juli 1870 trifft ein prominenter Gast in Bad Ems ein. Graf Vincent de Benedetti ist in heikler Mission an die Lahn gereist. Sie wird das Ende von Kaiser Napoleon III. besiegeln. Doch das ahnt der französische Botschafter noch nicht, als er am Bahnhof aus seinem Zug aussteigt. Von der prächtigen Empfangshalle künden nur noch die eindrucksvollen Deckengemälde, an denen Bahnreisende heute meist achtlos vorbei in die Unterführung eilen.