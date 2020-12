Rheinland-Pfalz

Für die gestaffelte Schulöffnung in Rheinland-Pfalz will die Landesregierung allen Schülerinnen und Schülern eine Mund-Nasen-Maske zur Verfügung stellen. „Das ist ein wichtiger Beitrag für mehr Hygienesicherheit in der Schule“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.