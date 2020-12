Alle Infos zum Coronavirus: Symptome erkennen, Anlaufstellen finden

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 13:46 Uhr

Was sind Symptome für das Coronavirus?

Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost zählen dazu. Die Krankheitsverläufe variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod.

Wer sollte sich in der Fieberambulanz melden?

Personen, die klare Symptome aufweisen und die sogenannten Kontaktpersonen der Kategorie 1. Also Personen, die in den letzten 14 Tagen mit einem bestätigt, infiziertem Coronapatienten direkten Kontakt hatten.

Wo sind Risiko- oder besonders betroffene Gebiete?

International: Italien, Iran, In China die Provinz Hubei und in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do. In Deutschland ist besonders der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen betroffen.

Anlaufstellen nach Landkreisen:

Bürgertelefon des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz : 0261/108 730 montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr. Darüber hinaus können Bürger ihre Fragen auch per E-Mail an corona@kvmyk.de stellen

und der : 0261/108 730 montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr. Darüber hinaus können Bürger ihre Fragen auch per E-Mail an corona@kvmyk.de stellen Corona-Sorgentelefon der Kreisverwaltung Neuwied : 02631/803 888 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 12 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr

: 02631/803 888 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 12 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr Telefonhotline der Kreisverwaltung Ahrweiler: 02641/975 670 montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr

02641/975 670 montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes des Westerwaldkreises : 02602/124 567 werktags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr

: 02602/124 567 werktags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr Kreisgesundheitsamt des Rhein-Lahn-Kreises : 02603/972 555, E-Mail infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de

: 02603/972 555, E-Mail infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de Hotlines des Kreisgesundheitsamtes Altenkirchen : 02681/813838 montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

: 02681/813838 montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Bürgertelefon der Kreisverwaltung Bad Kreuznach : 0671/803 1070 und 1072 und die E-Mailadresse coronaauskunft@kreis-badkreuznach.de

: 0671/803 1070 und 1072 und die E-Mailadresse coronaauskunft@kreis-badkreuznach.de Bürgertelefon des Landkreises Limburg-Weilburg: 06431/296 9666

Allgemeine Anlaufstellen:

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Nummer 116 117 erreichbar

ist unter der Nummer 116 117 erreichbar Coronavirus-Hotline beim Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz : 0800/575 8100 montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr und frietags 9 bis 12 Uhr.

: 0800/575 8100 montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr und frietags 9 bis 12 Uhr. Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: 030/346 465 100 montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr

Die aktuellen Zahlen der bestägtigen Corona-Fälle in Städten und Kreises gibt es hier

Weitere Informationen gibt es auch beim Robert Koch-Institut ( www.rki.de) und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( www.bzga.de).

nbo