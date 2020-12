Rheinland-Pfalz

Noch vor wenigen Tagen ist die Corona-Krise für Ute Haßler ganz weit weg. Alle 26 Hotelzimmer der Freimühle in Girod bei Montabaur (Westerwaldkreis) sind da noch restlos ausgebucht. Viele ihrer Mitarbeiter schieben sogar Berge von Überstunden vor sich her. Die größte Sorge ist da noch der Fachkräftemangel – wie überall in der Branche. Und der Stress. Hoteliers kennen kein Wochenende, keinen Feierabend. Aus heutiger Sicht sind das Luxusprobleme. Denn jetzt hat Ute Haßler viel Zeit. Zu viel. Und nicht nur sie. Dem gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe droht wegen der Corona-Krise eine Katastrophe. Plötzlich stehen Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel.