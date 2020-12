Berlin/Mainz

Mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrer befinden sich derzeit nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes in Quarantäne. Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte der Präsident des Verbandes, Heinz-Peter Meidinger, der „Bild“-Zeitung – obwohl es bei den Schülern nur um gut 3 Prozent der Gesamtzahl geht. „Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown“, warnt Meidinger. Schulleiter in Rheinland-Pfalz schlagen derweil Alarm: Das System stehe vor dem Kollaps.