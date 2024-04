Die Ahrflut hatte im Juli 2021 eine zerstörerische Wucht und riss im Ahrtal 135 Menschen in den Tod. Hätten einige von ihnen gerettet werden können, wenn Verantwortliche im Katastrophenschutz früher gehandelt hätten? Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat in der Frage ermittelt, jetzt steht Entscheidung an, ob es zur Anklage unter anderem gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, kommt. Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa