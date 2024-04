Plus Rheinland-Pfalz Ahr-Flutkatastrophe: Kommt es zur Anklage gegen Ex-Landrat Jürgen Pföhler? Von Anke Mersmann i Eine Kerze auf den Grundmauern eines zerstörten Hauses erinnert an Todesopfer der Flutkatastrophe. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Die Staatsanwaltschaft Koblenz will am Donnerstag, 18. April, darüber informieren, ob Klage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und ein Mitglied der Technischen Einsatzleitung erhoben wird. Lesezeit: 2 Minuten

Kommt es im Nachgang zur Ahr-Flut im Sommer 2021 zu einer Anklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), sowie ein ehrenamtliches Mitglied der Technischen Einsatzleitung in jener Flutnacht - oder kommt es nicht zur Anklage? Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Koblenz will ihre Entscheidung am Donnerstag, 18. April, ...