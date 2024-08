Plus Mülheim-Kärlich/Rheinland-Pfalz

Äpfel werden teurer: Obstbauern im Land rechnen mit deutlich geringerer Ernte

i Tim Kreuter vom Obsthof Spurzem-Kreuter aus Mülheim-Kärlich überprüft für die Reife der Äpfel der Sorte „Delbar Estival“. Die Ernte beginnt im August kann bis Ende Oktober andauern. Dabei ist es wichtig, den richtigen Erntezeitpunkt zu bestimmen, um die Äpfel in optimaler Reife zu pflücken. Foto: Sascha Ditscher

Der Nachtfrost Ende April hat auch im Land große Schäden an vielen Apfelbäumen angerichtet. Die Ernte in Rheinland-Pfalz dürfte somit mit 30000 Tonnen um fast 20 Prozent geringer ausfallen als in normalen Jahren. Wir haben mit Experten gesprochen, wie sich das auf die Preise auswirken wird und wie es um die Qualität des Lieblingsobstes der Deutschen bestellt ist.