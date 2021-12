Es ist sofort klar, als wir unser Interview beginnen, dass Prof. Dr. Richard Werkmeister etwas loswerden möchte, das schon lange in ihm arbeitet: „Meine Schwester ist an Krebs gestorben“, sagt der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Krebsgesellschaft. Was ihn so umtreibt: Sie ist gestorben, weil sie aus Angst vor Corona zu lange gewartet hat, zu einem Arzt zu gehen.