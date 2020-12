Rheinland-Pfalz

Der Virologe Christian Drosten hat ein Händchen dafür, mit einigen wenigen Zahlen eine Lawine auszulösen. Während der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité schon vor Wochen eher beiläufig in einem Nebensatz, dass sich während der Corona-Epidemie 60 bis 70 Prozent der Deutschen infizieren werden. In dieser Woche landete auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dieser Aussage in den Schlagzeilen.