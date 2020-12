Acht neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bestätigt – leichte Steigerung auf 162 aktuell Infizierte

Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 13:47 Uhr

Die meisten Neuinfektionen gibt es regional begrenzt in der südlichen Pfalz sowie in der Eifel. Für die Stadt Speyer und den Kreis Bitburg-Prüm registrierten die Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen jeweils 12 neue Fälle pro 100 000 Einwohner, im Kreis Germersheim waren es 11 und in Zweibrücken 9. In allen anderen Kreisen und Städten gibt es höchstens fünf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. In 16 der insgesamt 36 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – 6590 oder 94,3 Prozent der bestätigten Infizierten. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 235 (Stand 11.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte.

Informationsportal Rheinland-Pfalz zum Coronavirus