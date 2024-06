Abstimmung von Gourmetmagazin: Das sind die beliebtesten Eisdielen in Rheinland-Pfalz

Kalt, süß, lecker: Wo Eis in Rheinland-Pfalz besonders gut schmeckt, darüber hat das Gourmetmagazin „Falstaff“ online abstimmen lassen. Zehn Eisdielen im Land standen zur Auswahl. Der Sieger sitzt in Bingen am Rhein.

Eisbecher mit Kugeln verschiedener Sorten Eis stehen auf einem Tisch in der Eisdiele «Eiskultur» in Berlin-Schöneweide. (Zu dpa: «Kugel Eis in diesem Jahr teilweise um 30 Cent teurer») +++ dpa-Bildfunk +++

Eisbecher mit Kugeln verschiedener Sorten Eis stehen auf einem Tisch in der Eisdiele «Eiskultur» in Berlin-Schöneweide. (Zu dpa: «Kugel Eis in diesem Jahr teilweise um 30 Cent teurer») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa

Anzeige

Auch wenn der Sommer auf sich warten lässt: Eis schmeckt immer. Am besten mundet es den Menschen in Rheinland-Pfalz in Bingen. Das dortige Eiscafé Rialto ist über ein Online-Voting des Feinschmecker-Magazin „Falstaff“ zur beliebtesten Eisdiele des Landes gekürt worden: 27 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an den Betrieb der Familie Zava, wo, wie es auf der Website heißt, täglich Frucht – und Milcheis nach italienischer Handwerkskunst hergestellt wird, letzteres aus Bio-Milch.

Zehn Eisdielen nominiert

Das österreichische Magazin zeichnet regelmäßig die beliebtesten Betriebe rund um Kulinarik, Wein und Reisen aus. Im Rennen um den Titel als beste Eisdiele in Rheinland-Pfalz waren zehn Eisdealer, über die Nutzerinnen und Nutzer online abstimmten. Dieser Top-Ten-Liste war eine Nominierungsphase vorausgegangen, in der Eisliebhaber ihre favorisierte Eisdiele vorschlagen konnten. Die zehn Meistgenannten kamen in die Abstimmung.

Wie viele Menschen sich an der Aktion letztlich beteiligten, macht „Falstaff“ nicht öffentlich. Repräsentativ ist das Voting also nicht – aber eben doch ein Gradmesser, wo Eis besonders gut schmeckt. Auf Platz zwei landete Christis Eis & Kaffee in Trier (20 Prozent) sowie N'Eis in Mainz. Die in und um Koblenz herum bekannte und beliebte Eisdiele eGeLoSIa sicherte sich mit 12 Prozent Platz vier. Nominiert waren zudem das zusammengehörige Eiscafé Venezia und die Eiswerkstatt Birkenfeld (beide Birkenfeld), Glacë-Manufaktur (Trier), Vannini (Worms), Eiscafé Rocco Milano (St. Goar), und Da Vito (Mainz). ame