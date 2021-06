Thomas Hitschler aus Hainfeld (Südliche Weinstraße) wird die SPD Rheinland-Pfalz in den Bundestagswahlkampf 2021 führen. Der Sprecher der Landesgruppe wurde von den SPD-Delegierten beim Freiluftparteitag in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) mit 184-Ja-Stimmen bei acht Gegenstimmen und zwei Enthaltungen auf Listenplatz eins gewählt. „Wir sind bereit für den Wahlkampf. Wir gemeinsam sind das Team SPD Rheinland-Pfalz“, sagte Hitschler in seiner Bewerbungsrede.