Düsseldorf/Mainz

Hunderte Apotheker in Deutschland warten derzeit auf Hunderttausende Euro, einige Apotheken – auch in Rheinland-Pfalz – könnten sogar in ihrer Existenz bedroht sein. Hintergrund sind Turbulenzen bei dem Düsseldorfer Abrechnungszentrum AvP. Das Unternehmen wickelt das Zahlungsgeschäft von etwa 3500 der rund 19.000 Apotheken in Deutschland mit den Krankenkassen ab. Konkret bedeutet das: AvP reicht die Rezepte der Apotheken gebündelt bei den Kassen ein und leitet das Geld der Krankenkassen an die Apotheken weiter.