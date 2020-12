Mainz/Wolfsburg

Es spricht einiges dafür, dass der juristische Streit zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und Volkswagen (VW) um Schadenersatzforderungen nach dem Abgasskandal in Mainz weiterverhandelt wird. Die zuständige Richterin am Landgericht deutete am Freitag an, sich durchaus für zuständig zu halten. Entschieden wird dies voraussichtlich aber erst in einigen Wochen. Die Richterin betonte auch, dass sie nach derzeitigem Stand grundsätzlich eine Schadensersatzpflicht auf VW-Seite sieht.