Gute Nachrichten für Blumenläden, Fahrschulen und Tierparks in Rheinland-Pfalz: Sie dürfen unter Auflagen – wie die Friseure – ab kommendem Montag wieder öffnen. Damit passe man sich den Nachbarbundesländern an, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Außerdem starten Corona-Schutzimpfungen für Erzieher, Tageseltern, Grundschul- und Förderschullehrer. So sehen die Pläne ab dem 1. März aus: