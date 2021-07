Das Land Rheinland-Pfalz legt nun doch ein erweitertes Förderprogramm für Lüftungsanlagen in Schulen auf. Mit zusätzlich 12 Millionen Euro sollten die Schulträger unterstützt werden, „weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Frischluftzufuhr umzusetzen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Das neue Programm soll das bisherige Förderprogramm in Höhe von 6 Millionen Euro ergänzen.