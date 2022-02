Die Autobahn GmbH West mit Hauptsitz in Montabaur wird im laufenden Jahr 400 Millionen Euro in das Straßennetz in Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland investieren. Das sind 60 Millionen mehr als noch im Vorjahr. „Wir sind finanziell gut bis sehr gut ausgestattet“, betont der Behördenleiter in Montabaur, Uwe Schminke, bei der Vorstellung des Bauprogramms.