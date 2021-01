Andernach

Wenn Anton Steer seinen Blick in Gedanken versunken über die alten Fotos in der alten Verwaltungsbaracke der Krahnenberg-Kaserne schweifen lässt, dann lebt er wieder auf, der Geist von Andernach. „Das ist der Derrick“, sagt der 80-Jährige und zeigt auf einen jungen Mann, der in die Kamera lächelt.