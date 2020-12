Rheinland-Pfalz

60.000 Menschen in Rheinland-Pfalz verdienen ihr Geld in der Fahrzeugindustrie. Neben dem größten Lastwagenwerk der Welt von Daimler in Wörth prägen vor allem Zulieferer die Industriestruktur. Die Zukunft dieser Betriebe ist – das ist keine Überraschung – eng mit der künftigen Mobilität verbunden. Verbrenner, Brennstoffzelle und E-Motor lautet die Trias. Was setzt sich durch? „Wie sich die Situation entwickelt, ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig“, sagt die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Anna Köbberling, die gemeinsam mit dem Arbeitskreis Wirtschaft der Sozialdemokraten ein Strategiepapier entwickelt hat. „Deshalb müssen auch wir technologieoffen bleiben, den Unternehmen Perspektiven eröffnen.“