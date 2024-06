Plus Rheinland-Pfalz 41-Jähriger bezahlte Ex-Freundin für Anfertigung von Kinderpornos: Fünf Jahre Haft Von Johannes Mario Löhr i Ein Prozess um Kinderpornografie ist am Koblenzer Landgericht durch ein Urteil beendet worden: Ein 41-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis soll seiner Ex-Freundin aus dem Raum Düsseldorf Hunderte von Euro für Videos von Missbrauchshandlungen an einem Jungen geboten - und diese auch zugesandt bekommen haben. Jetzt muss der Mann fünf Jahre ins Gefängnis. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Weil er seiner Ex-Freundin Hunderte von Euro für die Anfertigung von Missbrauchsvideos bezahlt hatte, muss ein 41-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, wie das Koblenzer Landgericht unserer Zeitung mitgeteilt hat. Lesezeit: 3 Minuten

