Plus Rheinland-Pfalz 39-Jähriger erstach Frau und verletzte Mann schwer: „Der Teufel hat’s mir befohlen“ Ein 39-Jähriger hat vergangenes Jahr auf offener Straße in Bad Hönningen (Kreis Neuwied) eine Frau mit einem Messer getötet und einen Mann schwer verletzt. Während der Verhaftung sagte der Messerstecher wieder und wieder, dass Satan ihm die Attacken befohlen habe. Der Mann soll die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben. Von Johannes Mario Löhr

