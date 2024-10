Plus Rheinland-Pfalz

Schwung verloren, Stimmung trüb: Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz spürt Konjunkturloch

i Die Geschäftslagebeurteilung bei den Baubetrieben ist nochmals leicht gesunken. Im dritten Quartal 2024 melden von den befragten Betrieben in den Bauhandwerken wie Maurer und Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker oder Straßenbauer 78 Prozent (80 Prozent) eine gute oder zufriedenstellende Geschäftslage. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Der Wirtschaftsmotor in Deutschland stottert – und die Eintrübung der Stimmung ist auch im Norden von Rheinland-Pfalz angekommen. Das zeigt die aktuelle Herbstbefragung der Handwerkskammer Koblenz. In welchen Branchen die Aussichten derzeit besonders in den Keller gehen – und was die Kammerspitze jetzt fordert.