Notlösung für die Freien Wähler: Verbliebene Abgeordnete wollen Gruppe gründen Von Sebastian Stein Helge Schwab war zuletzt Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz. Nun ist die Fraktion Geschichte. Nach dem politischen Beben in Mainz basteln die Freien Wähler im Landtag an einer Notlösung. Damit wollen sie auch einen Teil ihrer Mitarbeiter halten. Doch das hängt von einer Entscheidung ab.

Seit Wochenbeginn ist die Fraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag Geschichte. Die Politiker verlieren dadurch an Einfluss und Geld. Ex-Fraktionschef Helge Schwab muss schon wenige Monate nach seiner Wahl die Scherben zusammenkehren - und bastelt nun an einer Notlösung. Dazu hatte er am Montagmorgen zu einer Dringlichkeitssitzung eingeladen. Das ...