Am Parkplatz am Schwanenweiher (gebührenpflichtig) in Blankenheim beginnen wir die Wanderung auf der Eifelspur „Wo die Ahr entspringt“. Streng genommen startet die Tour inmitten der pittoresken Fachwerkhäuser von Blankenheim im Zentrum am Curtius-Schulten-Platz, wo auch die Portaltafel steht. Da wir aber im Uhrzeigersinn laufen wollen, werden wir dort erst ganz am Ende vorbeikommen.