Wandertipp: Römische Relikte und herrliche Ausblicke in der Eifel

Mitten durch eine der größten offen begehbaren Höhlen Europas führt der Wanderweg „Wasser für Köln". Foto: ideemedia/Nordeifel Tourismus Die Eifelspur „Wasser für Köln" präsentiert eine grandiose Mischung aus herrlichen Aussichten, schöner Natur und beeindruckenden Relikten römischer Ingenieurskunst. Gekrönt wird diese reizvolle und abwechslungsreiche Runde auf dem Themenwanderweg mit der Passage durch die Kakushöhle. Lesezeit: 2 Minuten

Direkt am Parkplatz Kakushöhle am Ortsrand von Eiserfey beginnen wir die Tour „Wasser für Köln“. Eine Treppe führt uns anfangs stramm bergan in den Wald und an Steinkreuz und Bank vorbei in Richtung Weyer. Das Dorf erreichen wir nach 800 Metern an der Kirche. Am Ortsrand genießen wir den schönen ...