Plus Oberwesel

Wandertipp: Königsetappe begeistert Wanderer

i Von Maria Ruh schweift der Blick über das Rheintal und die Loreley. Foto: ideemedia/Schöllkopf

Wo gibt es denn so was: eine begehbare Stadtmauer. Genau damit startet die Premiumetappe des Welterbesteigs in Oberwesel. Eine schmale Treppe führt auf die Krone und einige Hundert Meter über die alte Stadtbefestigung. Beim Blick zurück sehen wir die Schönburg hoch oben über die Stadt wachen. Unter den Füßen liegt mal Natursteinpflaster, mal blanker Fels. Wir passieren den Steingassenturm und verlassen kurz darauf über eine schmale, steile Stiege die Stadtmauer in Richtung Ochsenturm. Zunächst gewinnen wir nur unmerklich an Höhe, bevor es hinauf zum Heimat-Filmhaus Günderode geht, das nach 2,2 Kilometern unterhalb vom Welterbesteig liegt.