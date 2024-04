Plus Kleinich Wandertipp: Kirchspiels Tälertour verbindet Natur und Kultur i Die Kirchspiels Tälertour führt als Moselsteig Seitensprung durch das wildromantische Ilsbachtal und über die Hunsrück-Höhe. Foto: ideemedia/Poller Frühling voll in Sicht: Mit dem Duft des frühen Grüns locken die ersten ausgedehnteren Wanderungen. Beachtliche Weitsichten, unberührte Waldpassagen und rauschende Wasser, dazu urige Pfade, idyllische Rastplätze und tolle Einblicke in die Geologie des Rheinischen Schiefergebirges bietet die erwachende Natur auf der Kirchspiels Tälertour. Und auch kulturell ist die Runde auf dem „Seitensprung“ spannend, denn gleich vier Gemeinden des Kirchspiels liegen auf der Route. Lesezeit: 2 Minuten

Am südlichen Ortsrand von Kleinich beginnen wir die Rundwanderung und folgen dem asphaltierten Wirtschaftsweg durch Wiesen und Felder sanft bergan. Herrlich weit können wir den Blick über die Landschaft Richtung Moseltal schweifen lassen und erkennen bei klarem Wetter am Horizont sogar die markanten Kuppen der Vulkaneifel. Am Waldrand endet der ...