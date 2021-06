Wandertipp: Auf den Spuren der Raubritter – Weitblicke bei einer Wanderung rund um das pittoreske Reifferscheid

Einen bunten Mix an herrlichen Weitblicken, ruhigen Waldpassagen und offenen Wiesenabschnitten bietet die neue Eifel-spur „Auf den Spuren der Raubritter“. Am Parkplatz der Burg Reifferscheid beginnen wir die Wanderung, den Burgenrundgang heben wir uns für den Schluss auf. Vorbei am letzten Haus des Ortes, erreichen wir rasch die Natur und folgen dem nur anfangs befestigten Weg sanft bergan, bis wir einem Pfad in den Wald folgen. Lange dauert die Waldpassage nicht. Bevor wir durch wogende Wiesen sanft abwärts wandern, genießen wir nach 1,4 Kilometern eine aussichtsreiche Pause an den beiden Sinnesbänken. Danach queren wir die Offenfläche des Züngesbenden. Wir folgen der Straße bis ins Zentrum von Hellenthal. So erreichen wir nach 3,8 Kilometern den hübsch gestalteten Uferstreifen entlang der Olef. Kurz folgen wir noch dem Fluss, bevor wir über die Brücke ans andere Ufer gelangen. Gemeinsam mit der Rur-Olef-Route, die uns nun ab und an begleitet, biegen wir ab. Ein schmaler Pfad führt uns mit einigen Serpentinen stramm bergan. Sportlicher wird es nach einer Weggabelung. Dort halten wir uns links und steigen die letzten Meter zum Sündentempelchen auf. Diese urige kleine Schutzhütte bietet uns ebenso wie die Bank und die Rastplätze nach 4,5 Kilometern eine willkommene Rastgelegenheit.