Plus Winningen Wandertipp: Auf dem Traumpfädchen Moseltraum zu herrlichen Aussichten An der L 125 direkt oberhalb des malerischen Weinortes Winningen starten wir am großen Parkplatz die Runde auf dem Traumpfädchen Moseltraum. Wir laufen im Uhrzeigersinn, um die herrlichen Aussichten optimal auskosten zu können. Daher wandern wir vom Parkplatz abwärts und passieren als Erstes die Weilsbornquelle.

Graubraune Steinmauern begleiten uns hangseitig und ab und an führen extrem schmale Steinstiegen in längst aufgelassene Weinbergsparzellen. An einem Asphaltstück erreichen wir nach eineinhalb Kilometern den tiefsten Punkt der Tour: den Wegweiser Vogelsang. Daneben steht eine Bank parat, von der wir in Ruhe den Blick auf Winningen und den Fluss ...