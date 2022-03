Rund um die Hiwweltour Aulheimer Tal erwarten uns grandiose Aussichten, eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wein, Wald und Wiesen – und einer spannenden Geologie. Auch ein echter Trullo und ein Aussichtsturm liegen am Wegesrand, und zahlreiche lauschige Plätze laden zum Verweilen ein. Los geht es mitten in Flonheim, am Parkplatz der Adelberghalle in der Berliner Straße.