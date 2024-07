Plus Boos Traumpfade zu Eifelturm und Doppelmaar: Blick in die Vergangenheit der Osteifel Von Heidrun Braun i Blick vom Eifelturm auf das Booser Doppelmaar. Fotos: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Foto: Heiodrun Braun/Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Traumpfade und Traumpfädchen im Rhein-Mosel-Eifel-Land haben der Region mit ihrer Beliebtheit schon den Namen Traumpfadeland eingebracht. Die Traumpfade, 27 Rundwanderwege für Tageswanderungen, und die als Spazierwege angelegten 14 Traumpfädchen durchziehen Wald- und Vulkanlandschaft, passieren steile Weinberge, aussichtsreiche Hochplateaus und präsentieren weite Ausblicke in die Flusstäler. Lesezeit: 3 Minuten

Am Vulkanpark-Landschaftsdenkmal „Booser Doppelmaar“ verbindet sich eine Wanderung an heißen Sommertagen mit der heißen Vergangenheit der Osteifel. Sie hinterließ zwei flache, aber ziemlich große Kessel in der Landschaft, die nach dem explosiven Zusammentreffen von aufsteigendem heißen Magma und Wasser entstanden. Eines ist ein Trockenmaar, das zweite ist mit Wasser gefüllt. ...