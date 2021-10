Die schönste evangelische Kirche Deutschlands steht in Gerolstein. Das sagt Gästeführer Wolfgang Bonefas im Brustton der Überzeugung und sieht dabei meistens in zweifelnde Gesichter. Gemeint ist die Erlöserkirche. Die neoromanische, dreischiffige Basilika steht seit 1913 auf dem Hofacker am Ufer der Kyll.