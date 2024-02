Die Klosteranlage am Laacher See zählt mit mehr als einer Million Besucher im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz. Die Buch- und Kunsthandlung, die Klostergärtnerei und der Hofladen sind bekannt für ihre besondere Auswahl an Büchern, Stauden und Kräutern sowie Biofleisch, Wild aus den klostereigenen Jagden und Fisch aus dem Laacher See.