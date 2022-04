Im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal, das in diesem Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum feiert, stehen rechts und links des Stromes so viele Burgen und Schlösser wie an keinem anderen Fluss in Deutschland. Auf der rechten Rheinseite verbindet der sportliche Rheinsteig auf vorwiegend naturbelassenen Pfaden die schönsten Aussichtspunkte und Burgen von Wiesbaden bis Bonn.