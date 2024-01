Es dauert 15 Sekunden, bis das kreisrunde und 25 Tonnen schwere Eingangstor den Weg in den einst so geheimen Regierungsbunker im Ahrtal frei gibt. Kaum sind die Besucher eingetreten, schließt sich das Riesenbetontor im sogenannten Eingangssperrbauwerk auch schon wieder. Ein Moment, in dem man leicht Gänsehaut bekommen kann.