Toptipp: Gute Luft und neu gestalteter Kurpark auf dem Kueser Plateau

„Was? Ein Einzelzimmer? Ist der Mann verrückt geworden?" So steht es auf der Stele 3 auf dem Schöpfungsweg Mittelmosel. Gemeint ist hier Nikolaus von Kues, auch Cusanus genannt, der das Erbe seiner Eltern, zu dem auch ein Weingut gehörte, für die Gründung des St.-Nikolaus-Hospitals stiftete.

Als Priester und Wissenschaftler war der Moselaner weltweit angesehen, war Kardinal der römischen Kirche, Konzilsmitglied in Basel, päpstlicher Legat in Deutschland und Bischof von Brixen. Als Ratgeber von Papst Pius II. ging er mit der Reform des Klerus in die Kirchengeschichte ein. In der Stiftungsurkunde von 1458 legte er bis ...