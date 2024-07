Plus Zornheim

Toptipp: Entspanntes Wandern auf der Hiwweltour „Zornheimer Berg“

Von Heidrun Braun

i Herrliche Rebenlandschaft mit beeindruckender Weitsicht Fotos: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Ganz nah an der Landeshauptstadt Mainz ist Zornheim eine der höchstgelegenen Weinbaugemeinden in Rheinhessen. Panoramablicke über die typische Hügellandschaft reichen bis zur Skyline Frankfurts, ins nordpfälzische Bergland und bis zum Odenwald, in den Hunsrück und den Taunus. Riesling, Bacchus, Huxelrebe, aber auch Burgunderweine und Auxerrois reifen auf rund 140 Hektar Rebenlandschaft, die von acht Winzern aus Zornheim bewirtschaftet wird.