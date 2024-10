Plus Holsthum Toptipp: Der berühmte Bitburger Siegelhopfen kommt aus der Südeifel i Hopfenbauer Andreas Dick prüft den Bitterhopfen Herkules und ist mit der Qualität sehr zufrieden. Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Die Hopfenernte ist eingebracht und ein aromatischer Duft liegt über dem Hof in Holsthum. „Das sind die ätherischen Öle, wer hier arbeitet, schläft abends gut“, sagt Andreas Dick. Er ist der einzige Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz. Holsthum in der Südeifel ist das nördlichste Hopfenanbaugebiet in Deutschland. Lesezeit: 3 Minuten

Die meisten der rund 1000 Hopfenbaubetriebe gibt es in der Hallertau in Bayern, die anderen verteilen sich in Tettnang in Baden-Württemberg, im Elbe-Saale-Gebiet und Mittelfranken. Bevor Andreas Dick 2008 den Hopfenhof von seinem Vater übernahm, absolvierte er in Bitburg eine Ausbildung als Bierbrauer und sammelte danach Erfahrungen bei Hopfenbauern am ...