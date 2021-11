Der späte Herbst hält auch in diesem Jahr so manchen sonnigen und regenfreien Tag bereit. Kein Grund also, um sich dem Novemberblues auf der heimischen Couch zu ergeben. Frische Luft, Sonne und aktive Bewegung sind die besten Mittel, um ihm aus dem Weg zu gehen und dem eigenen Immunsystem etwas Gutes zu tun. Eine Möglichkeit dafür ist die Rad- und Fährentour von Bad Breisig ins Siebengebirge.