Daun

Nils mag Erdnüsse. Deshalb weicht er dem Leiter des Wildparks Daun, Willigerd Emontspohl, nicht von der Seite und greift immer wieder in dessen Jackentaschen. „Ist gut jetzt Nils, die anderen wollen auch noch ein paar Nüsse haben“, versucht der Parkleiter ihn abzuwimmeln. Mit den anderen meint er 45 weitere Erdnussliebhaber, alle Berberaffen. Ihre Hauptnahrung ist allerdings Getreide sowie Obst und Gemüse, das während der Fütterung mundgerecht geschnippelt in hohem Bogen in den Wald geschleudert wird.