Plus Neustadt/Wied Radwandertipp: Vielfalt des Westerwalds erleben i Romantische Rast am Ufer der sanft dahin plätschernden Wied. Foto: ideemedia/Schönhöfer Herrlich, romantisch und sportlich: Auf dem Wied-Radweg geht es von Neustadt nach Niederbreitbach. Durch das wild-romantische Fockenbachtal erklimmen wir die Höhe des Naturparks Rhein-Westerwald und kehren in Oberlahr ins Wiedtal zurück. Mit Abstechern zur Burg Lahr und zum Kloster Ehrenstein schließt sich der Kreis dieser E-Bike-Runde. Lesezeit: 2 Minuten

Los geht es in Neustadt/Wied am Parkplatz an der Wiedparkhalle. Auf der anderen Flussseite radeln wir zunächst durch die Wiedaue. Es folgt eine Streckenpassage auf der ehemaligen Bahntrasse der Wiedtalbahn in Richtung Wiedmühle. Wir pendeln dank vieler Radwegbrücken mehrfach zwischen rechter und linker Wiedseite. Vor Kodden weichen wir auf die Ortsdurchfahrtsstraße ...