Sommer am Biggesee – Erfrischende Tour mit drei Varianten
An sommerlichen Tagen immer einen Radausflug wert: Der Biggesee.
Der Biggesee gehört zu den wichtigsten Trinkwasserspeichern Deutschlands. Er ist aber nicht nur ein Naturparadies, sondern auch ein Dorado für Radler. Auf leichter Tour kommt man an heißen Sommertagen bereits auf der Kurzstrecke zu herrlichen Ein- und Ausblicken.

Los geht es am Knotenpunkt 14 beim Freizeitbad Olpe. Die Agger-Bigge-Runde führt am Ostufer des Biggesees entlang. Wir passieren das herrlich gelegene Bootshaus am Biggesee. Bänke und „Biggebalkone“ laden zu Verschnaufpausen ein. Bei der Talbrücke Sondern passieren wir den Knotenpunkt 27 und rollen auf einem Damm über einen Seitenarm der ...