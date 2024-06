Plus Diez

Radwandertipp: Schöner radeln, wo der „Bimbes“ schmeckt

i Die Oranierstadt Diez lockt mit einem Bummel. Foto: ideemedia/Schönhöfer

Los geht es am Alten Markt in Diez. Den Stadtbummel durch die Oranierstadt verschieben wir auf das Ende der Tour. Wir fahren den Radweg gegen den Uhrzeigersinn. „So können wir den herrlichen Streckenabschnitt entlang des Lahnufers als Ausklang genießen“, verspricht Hartmut Schönhöfer, der Autor zahlreiche E-Bike-Führer. Da es unterwegs keine Einkehrgelegenheit gibt, sollte man an Proviant denken.