Plus Elmstein Radwandertipp: Im goldenen Oktober auf Genussspuren den Pfälzerwald erobern i Die Bike-Runde bietet einen herrlichen Blick auf Burg Elmstein. Foto: ideemedia Burgruinen, Buntsandsteinfelsen, Waldmeere, Hügel, Höhenzüge, guter Wein und regionale Spezialitäten: Im goldenen Herbst ist die Pfalz immer einen Radausflug wert. Auf 16 neuen E-Bike-Touren lässt sich der Landstrich von seinen schönsten Seiten genießen. Die Elmstein-Runde führt durch die urtypische Pfalz. Lesezeit: 2 Minuten

Die Tour beginnt am Kuckucksbahnhof in Elmstein. Selbstironisch wirbt der Ort: „Komm nach Elmstein, wo Fuchs und Hase dem Luchs gute Nacht sagen“. Ein erster Höhepunkt ist die An- und Abreise mit der historischen Museumsbahn. Bis Mitte Oktober verkehrt an Sonntagen das „Kuckucksbähnel“ vom Bahnhof Neustadt/Weinstraße nach Elmstein. Vom Bahnhof ...