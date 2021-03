Radwandertipp: Einfach schön – Eine Sonntagsrunde zwischen Berg und Tal

Am Ortsrand von Bergheim beginnen wir die Frühlingseinstiegstour am Parkplatz Siegauen. Der Radweg Sieg quert nach dem Parkplatz die Oberstraße und führt durch die Siegauen zum Fluss, den die ersten warmen Sonnenstrahlen glitzern lassen. Vor der Fähre biegen wir scharf links ab und bleiben auf der nördlichen Flussseite. Weiter geht es auf dem Siegdamm, den wir uns mit Joggern, Spaziergängern und Hundebesitzern teilen, es lohnt sich ein Abstecher zum Sieglarer See. Später erreichen wir die Siegbrücke. Unterwegs empfiehlt sich die Nutzung der Gratis-App Traumtouren oder eines Bike-Navis, da nicht alle Abschnitte beschildert sind.