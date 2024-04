Plus Overath

Radwandertipp: Das romantische Aggertal ist noch weitgehend unbekannt

i Mühlen, Bäche und Höfe begleiten Radler auf der Frühlingsrunde im Aggertal. Foto: ideemedia/Schönhöfer

Der Radweg „Auf Müllers Spuren“ beginnt in Overath und entführt uns in die Fluss- und Hügellandschaft des Naturparks Bergisches Land. Höhepunkt der Strecke ist die Fahrt durch das Naafbachtal. Los geht es am Parkplatz des Schul- und Sportzentrums Cyriax am südlichen Ortsrand von Overath.